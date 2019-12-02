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ФАДН: на Северном Кавказе нужно сохранять преемственность культурных традиций

По словам замруководителя ФАДН Михаила Мишина, отдельного внимания также требуют проблемы нейтрализации воздействия радикальной идеологии в любых ее формах

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 2 декабря. / ТАСС/. Преемственность культурных традиций следует сохранять в республиках Северного Кавказа. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАДН Михаил Мишин на открытии политологического форума "Российский Кавказ" в понедельник.

"Для Российского Кавказа не утрачивают актуальности такие проблемы как сохранение преемственности культурных традиций, развитие некоммерческого сектора и институтов гражданского общества, соответствующих государственному устройству, развитие туристического потенциала. При этом нельзя забывать, что сохранение традиционных духовных и нравственных ценностей позволяет противостоять попыткам продвижения идей, чуждых гуманистическим идеалам", - отметил Мишин.

По его словам, отдельного внимания также требуют проблемы нейтрализации воздействия радикальной идеологии в любых ее формах. "Вирус радикализма мутирует, изменяется в соответствии с меняющимися внешними условиями, меняет название, сохраняя свою деструктивную направленность. Наша общая задача - оградить, защитить молодежь от его разрушительного влияния. Решение этой задачи требует системного взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества", - добавил заместитель руководителя ФАДН.

По его словам, данные различных социологических опросов, проводимых в том числе и ФАДН России, свидетельствуют, что стереотип "лица кавказской национальности", в основном, остался в прошлом. "Но при всех позитивных изменениях нельзя успокаиваться и останавливаться на достигнутом. <...> И на этом направлении нам предстоит вести совместную работу, решению данных проблем, безусловно, способствует лагерь "Машук", - отметил Мишин.

VII Политологический форум "Российский Кавказ", который проходит 2-3 декабря в Минеральных Водах, организован Федеральным агентством по делам национальностей. Его основная цель - повышение эффективности механизмов взаимодействия органов государственной власти и общества в сферах межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также социально-экономического развития СКФО.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тысяч.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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