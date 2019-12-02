Почта Банк начал выдавать соцкарты "Приморец" жителям Приморского края

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Почта Банк начал выдавать социальные карты "Приморец" жителям Приморского края. Карта выпускается на базе платежной системы "Мир" и привязана к сберегательному счету, обслуживание ее бесплатно, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Владельцы этих карт получат двойную выгоду - как скидки от партнеров программы, так и различные бонусы и преимущества от банка, в том числе начисление процента на остаток, кешбэк за покупки и прочее", - цитирует пресс-служба управляющую владивостокским областным центром Почта банка Анну Орлову.

Социальную карту могут оформить 13 категорий граждан, среди которых, в частности, ветераны труда, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалиды. Для оформления необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. Для тех граждан, кто испытывает трудности с передвижением, карту доставят на дом.

Социальная карта "Приморец" была разработана в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", которая действует в Приморье до 2021 года. Операторами проекта выступают Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк и Почта банк.