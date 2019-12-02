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Госинспекторы ликвидируют последствия шторма в Кавказском заповеднике

Штормовой ветер повалил в тисо-самшитовой роще больше десятка деревьев

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника ликвидируют последствия ливня и штормового ветра в Хостинской тисо-самшитовой роще, из-за которых в выходные дни оказались поваленными деревья и размытыми туристические тропы. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе заповедника.

"Сильный и продолжительный дождь в минувшие выходные размыл грунт, спровоцировал движение почвы. Штормовой ветер повалил в тисо-самшитовой роще больше десятка деревьев, из-за чего оказались загроможденными туристические маршруты. Госинспекторы ликвидируют последствия стихии", - сказали в пресс-службе.

Госинспекторы, вооружившись бензопилами и рабочим инструментом, провели на малом и большом кольце Тисо-самшитовой рощи работы по расчистке туристических троп. Работа на маршруте продолжается - местами нужно восстановить саму тропу и ограждения, добавили в заповеднике.

"Экскурсионные маршруты по Малому и Большому кольцу рощи работают круглогодично", - добавили в заповеднике.

Тисо-самшитовая роща - реликтовый лес площадью порядка 300 га на восточном склоне горы Ахун в Сочи в 2,5 км от берега Черного моря. Объявлена заповедной в 1931 году. Роща - часть Кавказского госзаповедника и Сочинского национального парка, в ней произрастает более 200 видов растений из 60 семейств. Наряду с тисом и самшитом, это бук, дуб, липа, граб, клены, кустарники лавровишня, падуб, клекачка колхидская, рододендрон желтый, чубушник, лещина.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горнолесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкессии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.

Теги
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