{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Приморья предусмотрели 175 млн рублей на выплаты по социальным контрактам

По данным пресс-службы администрации, средства на выплаты по соцконтрактам предусмотрены в бюджете в рамках региональной программы

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края предусмотрели в краевом бюджете 175 млн рублей на выплаты по социальным контрактам в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации края.

Социальные контракты с малоимущими семьями заключают в рамках пилотного проекта Минтруда РФ по борьбе с бедностью. Контракты подразумевают оказание финансовой помощи на развитие личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела, переобучение членов семьи по той или иной специальности. Социальный контракт семьи заключают с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.

"В 2020 году мы планируем заключить социальный контракт с 1300 семьями с доходом ниже прожиточного минимума. На эти цели запланировано 175 млн рублей", - цитирует пресс-служба и. о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светланы Красицкой.

По данным пресс-службы администрации, средства на выплаты по соцконтрактам предусмотрены в бюджете в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Впоследствии к проекту присоединились еще пять регионов: Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область. Основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Хабаровске разрешили ввести в эксплуатацию многоэтажку для сирот возле аэродрома
Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона, аэродром не эксплуатируется уже более полугода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС