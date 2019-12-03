Власти Приморья предусмотрели 175 млн рублей на выплаты по социальным контрактам

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края предусмотрели в краевом бюджете 175 млн рублей на выплаты по социальным контрактам в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации края.

Социальные контракты с малоимущими семьями заключают в рамках пилотного проекта Минтруда РФ по борьбе с бедностью. Контракты подразумевают оказание финансовой помощи на развитие личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела, переобучение членов семьи по той или иной специальности. Социальный контракт семьи заключают с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.

"В 2020 году мы планируем заключить социальный контракт с 1300 семьями с доходом ниже прожиточного минимума. На эти цели запланировано 175 млн рублей", - цитирует пресс-служба и. о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светланы Красицкой.

По данным пресс-службы администрации, средства на выплаты по соцконтрактам предусмотрены в бюджете в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Впоследствии к проекту присоединились еще пять регионов: Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область. Основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми.