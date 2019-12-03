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Стратегия пространственного развития СКФО будет разработана в 2020 году

Она будет рассчитана на ближайшие 10 лет

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 декабря. / ТАСС/. Стратегия пространственного развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на ближайшие 10 лет будет разработана в течение 2020 года. Об этом сообщила во вторник замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Разработка стратегии состоит из нескольких этапов, у нас уже было обсуждение с главами наших регионов, они рассказали, каким они видят развитие на 10 лет вперед. Провели похожую стратегическую сессию с заместителями председателей правительств, министрами <...> Скоординируем наши пути и будем дальше в течение следующего года разрабатывать нашу стратегию", - сказала она во время круглого стола на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ".

В рамках форума прошел круглый стол с участием предпринимательского сообщества, бизнес также высказал свое видение основных направлений развития округа. "Северный Кавказ - богатый край с большими перспективами развития разных отраслей промышленности, но есть несколько особенностей, которые отличают нас от других регионов РФ", - отметила Рухуллаева, назвав в числе особенностей округа высокие демографические показатели.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3 и 4 декабря, в мероприятиях форума участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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