В Якутии начали эксперимент по проживанию в доме под куполом

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Научный эксперимент, участниками которого стала семейная пара, поселившаяся в одноэтажном доме внутри прозрачного купола из поликарбоната, начали на территории индустриального парка "Кангалассы" в Якутии. Об этом сообщил во вторник ТАСС Виталий Литвинов, 29-летний участник эксперимента.

Дом под куполом - это совместный эксперимент ученых Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) и группы компаний "Синет". Купол представляет собой пятитонную конструкцию, возведенную вокруг одноэтажного дома с гаражом. Инициаторы проекта рассчитывают получить данные о возможности применения купольных конструкций для различных зданий и инженерных объектов в суровых климатических условиях

"Сегодня заселился, дела идут отлично", - сказал Литвинов корреспонденту ТАСС по телефону. С завтрашнего дня Виталий, по его словам, вместе с супругой начнет делать запланированные экспериментом замеры.

Жители дома будут вести обычный образ жизни, фиксировать свои наблюдения в дневнике и в блоге в интернете. Ученые, в свою очередь, будут проводить мониторинг температуры внутри купола, следить за качеством воздуха и оценивать энергоэффективные качества здания, а также состояние почвы и грунтов. Интересует специалистов также и психологическое и физическое состояние участников проекта.

По данным СВФУ, если эксперимент будет признан успешным, специальные купола будут пробовать устанавливать не только над домами, но и над водными объектами, дорогами, мостами, трубопроводами. Все это позволит оценить воздействие конструкций на мерзлотные и геологические процессы.

Индустриальный парк "Кангалассы" находится в поселке Кангалассы близ Якутска. Общая площадь территории составляет 138 га. На территории монопрофильного поселка Кангалассы создается промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.