{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутии начали эксперимент по проживанию в доме под куполом

Цель проекта - получить данные о возможности применения купольных конструкций для различных зданий и инженерных объектов в суровых климатических условиях

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Научный эксперимент, участниками которого стала семейная пара, поселившаяся в одноэтажном доме внутри прозрачного купола из поликарбоната, начали на территории индустриального парка "Кангалассы" в Якутии. Об этом сообщил во вторник ТАСС Виталий Литвинов, 29-летний участник эксперимента.

Дом под куполом - это совместный эксперимент ученых Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) и группы компаний "Синет". Купол представляет собой пятитонную конструкцию, возведенную вокруг одноэтажного дома с гаражом. Инициаторы проекта рассчитывают получить данные о возможности применения купольных конструкций для различных зданий и инженерных объектов в суровых климатических условиях

"Сегодня заселился, дела идут отлично", - сказал Литвинов корреспонденту ТАСС по телефону. С завтрашнего дня Виталий, по его словам, вместе с супругой начнет делать запланированные экспериментом замеры.

Жители дома будут вести обычный образ жизни, фиксировать свои наблюдения в дневнике и в блоге в интернете. Ученые, в свою очередь, будут проводить мониторинг температуры внутри купола, следить за качеством воздуха и оценивать энергоэффективные качества здания, а также состояние почвы и грунтов. Интересует специалистов также и психологическое и физическое состояние участников проекта.

По данным СВФУ, если эксперимент будет признан успешным, специальные купола будут пробовать устанавливать не только над домами, но и над водными объектами, дорогами, мостами, трубопроводами. Все это позволит оценить воздействие конструкций на мерзлотные и геологические процессы.

Индустриальный парк "Кангалассы" находится в поселке Кангалассы близ Якутска. Общая площадь территории составляет 138 га. На территории монопрофильного поселка Кангалассы создается промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
Фонд "Посети Кавказ" предложил создать единый календарь событий для регионов СКФО
По словам генерального директора фонда, это поможет Северному Кавказу выделиться на рынке туристических услуг в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС