Учебники на азербайджанском и ногайском языках планируют издать в Дагестане в 2020 году

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют издать в следующем году учебники на двух национальных языках республики - азербайджанском и ногайском. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов в кулуарах IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", который проходит 3-4 декабря в Минводах.

"Дагестан - многонациональная республика <...> У нас впервые в этом году по линии Минобразования [республики] изданы учебники на национальных языках <…> Сейчас, [судя] по обращениям населения, остро стоит проблема по учебникам на ногайском и азербайджанском языках, в первую очередь рассматривается вопрос издания учебников по ним", - сказал Муслимов, не уточнив сколько нужно средств для издания учебников на обоих языках.

По его словам, министерство по национальной политике и делам религий Дагестана совместно с министерством образования и науки республики намерены в следующем году "методично решить этот вопрос". "При формировании плана мероприятий на следующий год я поставил задачу включения этого вопроса, чтобы мы конкретно им занимались. [Сейчас] мы определяемся с Минобразования региона, во-первых, с источником финансирования, чтобы издать [учебники], во-вторых, с экспертным советом, который будет по национальным языкам", - сказал глава ведомства.

Он отметил, что проблема исчезновения языков является "общемировой". "В мире более 7 тыс. языков, и говорят, что каждые две недели исчезает один язык. Самое главное в том, чтобы в семье родители обучали [своих детей]. Любовь к [родному] языку, с моей точки зрения, прививается в семье. И пока мы, родители, не будем разговаривать со своими детьми [на родных языках], то этот процесс [исчезновения языков] остановить практически невозможно, особенно в городах", - сказал собеседник агентства.

Учебники на шести языках

В этом году в Дагестане, отметил он, впервые за последние годы около 900 млн рублей было потрачено из бюджета для издания учебников на шести национальных языках для начальных школ.

В течение 2019 года были разработаны учебные пособия на шести языках наиболее многочисленных народов Дагестана, а также буквари и литературное чтение.

В конце 2018 года глава Дагестана на форуме СМИ Северного Кавказа сообщал, что меценаты в республике выделили 50 млн рублей на создание учебников на национальных языках Дагестана.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают 3 млн человек более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%).

В республике 14 письменных языков, на которых ведется вещание на республиканских радио- и телеканалах, издаются газеты и журналы. Народы региона говорят на языках, относящихся к трем крупным языковым семьям - северокавказской, алтайской и индоевропейской.