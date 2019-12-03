В Архангельске открылась выставка о жителях города, которые служат на атомных ледоколах

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Выставка "Мирный атом", посвященная 60-летию атомного ледокольного флота России, открылась во вторник в Северном морском музее Архангельска. Как рассказал ТАСС директор музея Евгений Тенетов, в экспозиции акцент сделан на жителях города, которые служили и служат на атомных ледоколах.

"Выставка посвящена 60-летию атомного флота России и СССР. Дата, от которой отталкиваемся, 3 декабря 1959 года, когда был поднят флаг на первом в мире атомном ледоколе "Ленин". Связь Архангельска с атомным ледокольным флотом прямая. Первым капитаном атомного ледокола "Ленин" был Павел Акимович Пономарев, родом из Архангельска, закончивший архангельскую мореходку. На протяжении всех 60 лет на ледокольном флоте СССР и России работали, служили архангелогородцы, на этом мы делаем акцент", - сказал Тенетов.

Каждому атомному ледоколу посвящен отдельный стенд, где в том числе представлен список жителей Архангельска, которые связаны с этим ледоколом. На выставке также представлены измерительные приборы, индивидуальные средства защиты, знаки отличия, документы, сувениры и фотографии. Приборы для замера радиации предоставлены Росатомфлотом.

Часть экспозиции занимают вещи из личной коллекции жителя Архангельска Валентина Преловского. "Он работал на ледоколах "Арктика" и "Севморпуть" главным физиком. Он физик-атомщик по образованию, и инициатива по созданию выставки исходила от него", - отметил директор музея.

Выставка будет работать два месяца, на ней будут проходить встречи с жителями Архангельска, которые служат на атомных ледоколах. "Мы будем периодически приглашать архангелогородцев, которые работают на ледоколах Атомфлота и проводить с ними встречи для курсантов мореходки, кадетов и юнармейцев", - добавил собеседник агентства.