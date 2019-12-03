Фонд "Посети Кавказ" предложил создать единый календарь событий для регионов СКФО

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 декабря. / ТАСС/. Генеральный директор российского фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов предложил создать единый событийный календарь для всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Инициативу он озвучил во вторник во время круглого стола в рамках форума "Инвестируй в Кавказ" на Ставрополье.

"Хотел бы попросить всех попытаться объединить усилия, в частности, начать с единого событийного календаря. Каждый руководитель ведомства делает регулярно потрясающие качественные события на местах - "Курорты Северного Кавказа", фонд "Посети Кавказ", муниципалитеты, региональные министерства туризма, спорта, культуры, общественность. Все мы делаем общее дело, но так получается, что каждый делает свое", - сказал он.

Аристов отметил, что общая работа поможет Северному Кавказу выделиться на рынке туристических услуг в России. "На фоне всей российской сферы индустрии туризма мы еще не занимаем того места, которое можем занимать, судя по обилию традиций гостеприимста, обилию достопримечательностей, предлагаю сделать единый событий календарь, начать готовить летний и переходящий сезон 2020 года, чтобы лучшие практики в округе в 2020 году были реализованы", - пояснил Аристов.

Фонд "Посети Кавказ" создан в 2013 году, занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3 и 4 декабря, в мероприятиях форума участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".