Владивостоку как столице Приморского края выделили первые 300 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Первые 300 млн рублей выделены городу Владивостоку на исполнение функций столицы Приморского края, которой он стал на прошедшей в конце ноября сессии краевого парламента. Об этом ТАСС сообщил в среду председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Приморья Галуст Ахоян.

"В краевом центре проходит множество мероприятий, краевого, государственного и международного уровня, в том числе Туристский форум, Восточный экономический форум, Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" и так далее. На 2020 год пока из краевого бюджета Владивостоку предусмотрено 300 млн рублей. Это деньги на благоустройство города, в основном на гостевых маршрутах, на организацию праздничных мероприятий", - сказал Ахоян.

Он отметил, что 300 млн это лишь первая сумма, и город, вероятно, получит больше со следующими корректировками бюджета края. Однако эти вопросы уже предстоит решать реформированному правительству региона. Именно оно определит порядок дальнейшего финансирования столичных функций Владивостока.

Депутаты Законодательного собрания Приморья 27 ноября на внеочередном заседании приняли закон об административном центре Приморского края, которым стал город Владивосток, уже являющийся столицей Дальневосточного федерального округа. Это позволит городу получать дополнительное финансирование из бюджета региона на выполнение столичных функций.

Администрация Приморья будет преобразована в правительство к концу текущего года и заработает в новом виде в начале 2020 года. Решение о распределении дополнительных 300 млн рублей городские депутаты пока не приняли, сообщили ТАСС в пресс-службе Думы Владивостока .