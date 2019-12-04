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Военную подготовку в Дальрыбвтузе в Приморье планируется начать в сентябре 2020 года

В частности, в нем будут готовить специалистов для работы с корабельным электрооборудованием

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Занятия в военном учебном центре, который создается при Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Дальрыбвтуз) во Владивостоке, начнутся в сентябре 2020 года. Здесь будут готовить специалистов для работы с корабельным электрооборудованием и кораблевождения, а также штурманов, сообщила ТАСС пресс-служба вуза.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны 20 ноября сообщил, что новые военные учебные центры могут появиться в вузах Архангельска, Кемерова и во Владивостоке. В пресс-влужбе вуза в ноябре ТАСС информировали, что вопрос организации военной подготовки в университете уже проработан и согласован с командованием Военно-морского флота.

"Учебные занятия в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете планируется начать уже со следующего учебного года с ежегодным набором 108 человек. Готовить будут старшин и матросов запаса по согласованным военно-учебным специальностям: "Штурманские радиолокационные средства"; "Кораблевождение и зрительная связь"; "Корабельное электрооборудование", - сказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Отбор будут проводить среди студентов, обучающихся преимущественно по родственным программам бакалавриата и специалитета, уточнила пресс-служба.

Для размещения нового центра выделены помещения площадью 1,3 тыс. кв. м. На территории университета уже есть строевой плац, стрелковый тир, спортивный комплекс и общежитие. Комиссия Минобороны вынесла положительное заключение о готовности вуза к организации военной подготовки.

Дальрыбвтуз создан в апреле 1930 года. В стране действует пять филиалов образовательной организации во Владивостоке, Находке и Славянке Приморского края, на Сахалине и в городе Тобольске Тюменской области. В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что по всем формам обучения в вузе, включая его филиалы, сейчас учится более 8 тыс. человек. Больше всего заявок на поступление в 2019 году школьники подали на специальности "Технология транспортных процессов", "Водные биоресурсы и аквакультура", "Судовождение", "Продукты питания животного происхождения".

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