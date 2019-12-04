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В Приморье расчищают русло реки Раздольная, которая в паводок затапливает юг края

До конца года в десяти муниципалитетах региона расчистят более 50 км на 27 участках водных объектов

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Расчистка русла Раздольной - крупнейшей реки юга Приморья - проходит в Приморском крае. Завершить работы на трех участках планируется в течение месяца, сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

"На правой и левой стороне реки Раздольная в районе Борисовского моста ведутся работы по расчистке русла от завалов и наносов. На объекте в круглосуточном режиме заняты два бульдозера, четыре экскаватора, два погрузчика, 24 самосвала", - рассказали в администрации Уссурийска.

От разлива реки Раздольная страдает Уссурийск, в котором проживают около 200 тыс. человек. Только в 2019 году более 300 семей в Уссурийске утратили имущество и потеряли урожай из-за разгула стихии.

До конца 2019 года в десяти муниципалитетах Приморского края расчистят более 50 км на 27 участках водных объектов. На это из регионального бюджета направлено свыше 220 млн рублей.

"Работы уже завершены в Октябрьском, Партизанском районах и Владивостоке. Остальные муниципалитеты завершат работы до конца года. Начало зимы - наиболее благоприятное время для расчистки русел рек - уровень воды небольшой, техника не вязнет в грунте", - подчеркнули в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

О прошедшем паводке в Приморье

Из-за затяжных дождей летом 2019 года в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, в которых проживали около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. При этом бюджетам регионов должны быть выделены субсидии на помощь аграриям, в том числе в восстановлении посевных площадей.

Расчистка рек входит в план мероприятий по защите от наводнений в Приморье. Программа позволит защитить почти 62 тыс. человек и более 5 тыс. га земель в регионе.

Теги
РоссияПриморский край
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