{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экспозицию музея Эльдара Рязанова в Самаре расширят в 2021 году

В настоящее время на площадке музея проводятся лекции, посвященные творчеству режиссера

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Экспозицию самарского музея Эльдара Рязанова, который располагается в доме, где знаменитый режиссер жил в детстве вместе с родителями, расширят до второго и третьего этажа в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник музея Олег Горяинов.

"Второй и третий этаж с новыми экспозициями будут открыты в 2021 году. Пока творчество Рязанова представлено весьма лаконично, поэтому мы планируем расширение экспозиции", - сказал Горяинов.

Экспозиция, которая будет представлена, пока формируется. Непосредственно на площадке музея проводятся лекции, посвященные творчеству Эльдара Рязанова, на каждой из которых научные сотрудники музея рассказывают о его фильмах. Одна их последних лекций была посвящена фильму "Забытая мелодия для флейты".

Как рассказал Горяинов, в музее также стремятся также расширить программу и рассказывать не только о творчестве Рязанова, но и кино в целом. Сейчас музей проводит различные мероприятия, в том числе на площадках партнеров. В частности, в самарской публичной библиотеке в этом году проходили лектории, посвященные жанру нуар, лекции о творчестве Чарли Чаплина и лектории "Киновояж по Европе".

Музей знаменитого режиссера и почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова открылся в мае прошлого года в самарском доме, где он жил с родителями в детстве. Музей расположился в бывшей коммунальной квартире на первом этаже дома 120 по улице Фрунзе, центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи Рязанова. Один из залов посвящен истории города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция основана на воспоминаниях Эльдара Рязанова и его сверстников.

Теги
РоссияРязанов, Эльдар АлександровичСамарская область
Реклама на ТАСС
В Приморье расчищают русло реки Раздольная, которая в паводок затапливает юг края
До конца года в десяти муниципалитетах региона расчистят более 50 км на 27 участках водных объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС