Экспозицию музея Эльдара Рязанова в Самаре расширят в 2021 году

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Экспозицию самарского музея Эльдара Рязанова, который располагается в доме, где знаменитый режиссер жил в детстве вместе с родителями, расширят до второго и третьего этажа в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник музея Олег Горяинов.

"Второй и третий этаж с новыми экспозициями будут открыты в 2021 году. Пока творчество Рязанова представлено весьма лаконично, поэтому мы планируем расширение экспозиции", - сказал Горяинов.

Экспозиция, которая будет представлена, пока формируется. Непосредственно на площадке музея проводятся лекции, посвященные творчеству Эльдара Рязанова, на каждой из которых научные сотрудники музея рассказывают о его фильмах. Одна их последних лекций была посвящена фильму "Забытая мелодия для флейты".

Как рассказал Горяинов, в музее также стремятся также расширить программу и рассказывать не только о творчестве Рязанова, но и кино в целом. Сейчас музей проводит различные мероприятия, в том числе на площадках партнеров. В частности, в самарской публичной библиотеке в этом году проходили лектории, посвященные жанру нуар, лекции о творчестве Чарли Чаплина и лектории "Киновояж по Европе".

Музей знаменитого режиссера и почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова открылся в мае прошлого года в самарском доме, где он жил с родителями в детстве. Музей расположился в бывшей коммунальной квартире на первом этаже дома 120 по улице Фрунзе, центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи Рязанова. Один из залов посвящен истории города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция основана на воспоминаниях Эльдара Рязанова и его сверстников.