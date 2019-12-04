Несколько археологических объектов обнаружили в районе строительства моста через Лену

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Несколько объектов археологического наследия обнаружены в районе строительства автомобильного моста через реку Лену в Якутии. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра (АНИЦ) Академии наук Якутии Николай Кирьянов.

"На месте прохождения этого моста находится бывший Тамгинский железоплавильный завод, где Витус Беринг плавил железо. Возле села Старая Табага находятся два объекта археологического наследия эпохи палеолита. Соответственно, если будет начато строительство моста, то там обязательно нужно провести спасательные работы. Кто конкретно это будет и какой объем финансирования [будет] - непосредственно будут решать заказчики работ и органы государственной власти", - сказал Кирьянов, отметив, что изыскания объектов проводились еще в 2006 году, когда велись обсуждения строительства моста.

Под спасением памятников археологии подразумевается либо полное изъятие культурного слоя, либо при обеспечении их полной сохранности оставление объектов на месте, ограничив строительные и земляные работы. "Есть департамент по охране объектов культурного наследия, орган государственной власти, который эти вопросы регулирует", - добавил Кирьянов.

Памятное место, где в с 1732 по 1744 годы работал Тамгинский железоплавильный завод, находится в Мегино-Кангаласском районе в 5 км южнее от поселка Хаптагай. Является памятником истории местного значения.

Строительство моста через реку Лену запланировано рядом с селом Старая Табага, которое входит в городской округ Якутска и находится в 30 км южнее самого города. Правительство Якутии рассматривало три варианта строительства подъездных путей моста, в итоге приоритетным стал вариант, который совмещает создание моста и берегозащитной дамбы в селе.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - с 2021 по 2025 годы, эксплуатация - с 2025 по 2044 годы.