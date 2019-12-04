В Приамурье объявили конкурс на поиск инвестора для строительства аэропорта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти в Амурской области объявили конкурс на поиск инвестора, который будет строить и реконструировать аэропорт Благовещенска по концессионному соглашению, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Правительство Амурской области объявило конкурс на заключение концессионного соглашения. По его условиям победивший инвестор построит новый международный терминал, проведет реконструкцию грузового комплекса и привокзальной площади с расширением парковочной зоны. Улучшения коснутся и действующего терминала внутренних авиалиний", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций составит не менее 2,8 млрд рублей. Но при этом, по словам директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павла Пузанова, которые приводятся в сообщении, рассматриваются разные варианты поддержки инвестора, чтобы помочь ему снизить налоговые затраты и дать возможность вложить больше средств в развитие аэропорта. Также компании ВЭБ.РФ и ФРДВ готовы предоставить кредитные средства будущему инвестору проекта, соглашение об этом было подписано ранее на Восточном экономическом форуме.

"Проблема аэропорта остро стояла на протяжении последних лет. За последние годы объемы авиаперевозок и пассажиропоток через Благовещенск значительно выросли. Соглашение, которое мы заключим на 30 лет, увеличит пропускную способность международного терминала аэропорта в 3,7 раз, с 80 до 300 пассажиров в час. По планам к 2022 году инвестор закончит строительство и реконструкцию объектов аэропорта", - цитируются в сообщении слова губернатора области.

Отмечается, что контроль за инфраструктурой остается за регионом. После окончания действия концессионного соглашения аэропорт остается в собственности Приамурья. К тому времени инвестор поможет привлечь новые авиакомпании и маршруты, проведет улучшения объектов аэропорта.

О конкурсе

В конце августа 2019 года на региональном инвестиционном портале сообщалось, что конкурс на строительство международного терминала аэропорта Благовещенска будет объявлен до конца текущего года. Вопрос реконструкции терминала был тогда рассмотрен на заседании комиссии по приоритетным проектам под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова.

По итогам конкурса уже в следующем году победивший инвестор сможет приступить к реконструкции и эксплуатации аэропорта. Ожидается, что строительство международного терминала позволит разделить потоки вылетающих и прилетевших пассажиров, сократить время их обслуживания и подготовки к вылету, а также создать комфортные условия пребывания пассажиров.