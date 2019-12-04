Промпарк для производителей меховых изделий планируют создать в Кавминводах к 2021 году

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Индустриальный парк для производителей меховых изделий планируется создать в городе Лермонтове на Кавминводах к 2021 году, сообщил в среду ТАСС председатель совета директоров ООО "МДЦ Мягкое золото" Арон Мардахаев в кулуарах IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ".

"Мы выступили с инициативой от ассоциации меховой индустрии о создании индустриального парка для производителей меховых изделий. В городе Лермонтове уже выделяется участок, <...> проект концептуально в стадии завершения. Первое полугодие [2020 года] уйдет на проектирование, во втором полугодии или в начале 2021 года он может быть запущен. По нашему мнению, более 100 производителей смогут войти в этот проект", - сказал Мардахаев.

По его словам, производители, работающие на территории индустриального парка, будут пользоваться налоговыми льготами, а также будут иметь больше возможностей для развития кооперации. "Кроме того, здесь намного проще будет контролировать качество создаваемой продукции - все предприниматели на территории индустриального парка будут работать под единым брендом, это будет гарантией качества", - добавил бизнесмен.

Проект предполагается реализовать на средства частных инвесторов, объем инвестиций не уточняется.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Минеральных Водах 3 и 4 декабря, он собрал более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. Форум вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе, которая проходит в Минеральных Водах со 2 по 5 декабря. Она также включает в себя форум "Российский Кавказ", съезд лидеров "Опоры России" и предпринимательский форум "Мой бизнес".

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".