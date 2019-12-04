В ЕАО открыли ледовую переправу через реку Амур, соединяющую Россию и Китай

ТАСС, 4 декабря. Ледовую переправу, которая соединяет Россию с Китаем, открыли в Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Ледовая переправа международного значения в с. Нижнеленинское Ленинского района Еврейской автономной области допущена к эксплуатации. Сооружение соединяет российскую границу с китайским городом Тунцзян и соответствует всем предъявляемым требованиям", - говорится в сообщении.

Безопасность и надежность переправы подтверждена двусторонней комиссией, в которую входят представители России и Китая. Длина сооружения составляет 550 метров, ширина 6,3 метра. Переправа способна выдержать груз до 44 тонн. Работать переправа будет с понедельника по субботу.

"Безопасность работы и движения на этом объекте обеспечивается обеими сторонами - участниками. На посту регулирования, для подробного изучения, имеются информационные материалы по правилам безопасности на русском и китайском языках", - приводятся в сообщении слова начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по области Сергея Курикалова.