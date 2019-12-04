Трассы на Эльбрусе будут открыты для катания частично из-за погодных условий

НАЛЬЧИК, 4 декабря. /ТАСС/. Горнолыжные трассы на горе Эльбрус будут открыты 5 декабря частично из-за малого количества снега, сообщили в среду журналистам в пресс-службе АО "Курорт Эльбрус". Ранее планировалось, что с четверга будут открыты для катания все трассы.

"5 декабря на горе Эльбрус частично откроют спуски для горнолыжников, сейчас погодные условия не позволяют открыть курорт в полном объеме. Будет открыта для катания верхняя трасса "Гара-Баши" - "Мир", на которой снежный покров отвечает требованиям. Трассы "Мир" - "Кругозор" и "Кругозор" - "Азау" закрыты для спусков, поскольку количество снега недостаточно для комфортного и безопасного катания отдыхающих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость специального дневного тарифа до открытия всех трасс снижена: теперь это 1400 рублей для взрослых (в обычные дни стоимость абонемента начинается с 2 тыс. рублей - прим. ТАСС) и 700 рублей для детей.

Открытие юбилейного зимнего сезона 2019-2020 годов на горнолыжном курорте "Эльбрус", которое было запланировано на 30 ноября, перенесено на более поздний срок из-за недостаточного количества снега. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад - 12 января 1970 года.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах самой высокой горы Европы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря.

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Власти республики ожидают увеличения числа туристов в 2019 году на 7-10% по сравнению с итогами прошлого года.