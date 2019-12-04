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Глава Северной Осетии: власти должны создать условия для развития бизнеса в горах

Также Вячеслав Битаров отметил важность работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа над законопроектом "О развитии и охране горных территорий"

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии должны создавать условия в горной местности для развития бизнеса. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров на главном пленарном заседании бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" в Минеральных Водах.

"Горные территории важны для республики, потому что половина земель сельхозназначения находятся в горах. Оттуда уже с давних пор наблюдается большой отток населения и нужно нам сейчас создать условия для того, чтобы молодежь создавала свои предприятия в горах", - сказал Битаров.

Он отметил важность работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа над законопроектом "О развитии и охране горных территорий". "Важно, чтобы на федеральном уровне закон появился, чтобы помогал реализовывать то, о чем я сказал (развитие бизнеса) именно в горных территориях", - отметил руководитель республики.

По его словам, в настоящее время на федеральном уровне созданы различные меры поддержки начинающих предпринимателей. "Сам занимался бизнесом и знаю, что таких условий, как сейчас, не было никогда. Сейчас много возможностей организовать свое дело, ведь раньше остро стояла проблема - для тех, кто хочет создать бизнес, не было возможности ни кредит получить, ни грант", - сказал Битаров.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная ОсетияСтавропольский край
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