В Минводах открыли самый крупный на Северном Кавказе экспоцентр

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Крупнейший на Северном Кавказе многофункциональный выставочный центр "Минводыэкспо" открыли в среду на Ставрополье, передает корреспондент ТАСС. Как заявил на церемонии заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, он станет "точкой притяжения" для инвесторов, желающих вкладывать средства в регионы СКФО.

"Хочется надеяться, что этот комплекс будет круглогодичным, что здесь будут не только выставки, форумы. И он станет точкой притяжения вообще всех тех, кто хотел бы инвестировать в Кавказ, хотел бы познакомиться с тем, что здесь производится, что здесь происходит", - сказал Мутко. По его словам, теперь важно, чтобы комплекс был востребован.

"Чтобы мы его постоянно загружали, чтобы здесь постоянно работал центр компетенции привлечения инвестиций в регионы Северного Кавказа, - отметил вице-премьер, добавив, что такой центр давно был необходим Северо-Кавказскому федеральному округу. - Долгие годы наш регион ждал такого центра, который мог бы предоставить все необходимые возможности для того, чтобы продвигать экономику, социальную сферу, идеи, мысли по развитию регионов Северного Кавказа".

Яблочный слон на удачу

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на открытии выставочного центра отметил, что он был построен в рекордные сроки. "Мы взялись за работу и фактически за восемь месяцев здание было достроено, стройка шла день и ночь. Это была тяжелая работа, потому что достраивать здание всегда сложнее, чем строить изначально. Работа шла постоянно, стояли камеры, контроль был круглосуточный, мы могли видеть в онлайн-режиме, как шло строительство", - сказал Чеботарев.

По информации министра, комплекс должен превратиться в современный площадку по демонстрации достижений республик Северного Кавказа.

"Мы бы хотели и будем все делать для того, чтобы комплекс превратился в современный хаб, на котором бы были представлены самые новые достижения в экономике северного Кавказа, а они у нас есть сегодня. И о них можно говорить, обсуждать, принимать соответствующие решения и можно их реализовывать, для этого и создан МВЦ, пусть он процветает", - добавил министр.

Чеботарев отметил, что на удачу в выставочном центре стоит яблочный слон. "Обычно принято в России запускать кота на новоселье, но мы решили запустить яблочного слона, потому что слон - символ Ставрополья. Яблоки у нас - это новая отрасль, активно развивающаяся, то есть большой смысл есть во всем этом. Слон стоит уже неделю, пусть он будет символом процветания и изобилия, и МВЦ пусть процветает, развивается и пусть приносит пользу всему Северному Кавказу", - добавил руководитель ведомства.

Об экспоцентре

По данным Корпорации развития Северного Кавказа, которая реализовала проект, общая площадь "Минводыэкспо" - 33 тыс. кв. м, центр рассчитан на 5 тыс. посетителей единовременно. Почти 10 тыс. кв. м в МВЦ занимает многофункциональный выставочный зал, который может быть трансформирован на семь функциональных зон, что позволяет проводить в нем несколько мероприятий одновременно. МВЦ имеет также общественную зону площадью свыше 8 тыс. кв. м с мобильными гардеробами, стойками охраны, кафетерием, кафе и техническими помещениями, а также деловой блок с конференц-залами и переговорными, мини-отелем.

Открытые выставочные площади составляют 15 тыс. кв. м и включают рекреационную зону и лаунж-кафе. "Минводыэкспо" оснащен современным оборудованием, в том числе мультимедийным.