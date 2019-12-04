Синоптики обещают регионам Центральной России мокрый снег и гололедицу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в большинстве регионов Центрального федерального округа 5-6 декабря. Перепады температуры воздуха составят от минус 5-7 градусов ночью до плюс 3-4 градусов в дневные часы, в Ивановской, Костромской, Ярославской и ряде других областей ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица на дорогах, сообщается в среду на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Тульской области в ночь на 5 декабря ожидается до минус 7 градусов и небольшой снег, который днем в четверг перейдет в мокрый снег и дождь, при этом воздух прогреется до плюс 2 градусов. "6 декабря облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики регионального ЦГМС, отметив, что сохранятся перепады температуры от минус 4 до плюс 1 градуса.

Скачки температуры от минус 4-5 градусов ночами до плюс 1-3 градусов в дневные часы прогнозируются в четверг и пятницу в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. Пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами возможен гололед. По предварительным данным, оттепель продлится до вторника следующей недели, отметили в ЦГМС по Тамбовской области.

В Рязанской области на фоне ночных морозов и дневной оттепели 5 декабря возможна метель. "Ожидаются местами снег, мокрый снег, местами метель, гололедица, порывы ветра до 18 м/с", - говорится на сайте регионального управления МЧС.

Мокрый снег, морось и небольшие дожди в ночь на четверг пройдут в Смоленской области, суточные колебания температуры, по информации метеорологов, составят от минус 1 до плюс 3 градусов, на дорогах местами гололедица. Аналогичный прогноз синоптики сделали для Брянской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской, Ярославской областей. "В Орловскую область придет циклон с запада, который принесет временное потепление и обильные осадки. Из-за перепада температур возможно образование гололедицы, туманов", - сказала ТАСС синоптик ЦГМС по Орловской области.

Ухудшение погоды, по данным сайта Гидрометцентра России, связано с перемещением через территорию ЦФО атмосферных фронтов глубокого циклона с центром над Норвежским морем.