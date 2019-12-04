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Более половины мостов Оренбургской области находятся в неудовлетворительном состоянии

В регионе пройдет внеплановая ревизия всех мостовых сооружений

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. На 392 из 691 моста регионального и межмуниципального значения Оренбургской области ввели ограничения по весогабаритам и скорости движения. Это связано с неудовлетворительным состоянием объектов, при этом аварийных мостов в регионе нет, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области.

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"Всего на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Оренбургской области находится 691 мостовое сооружение. Из них в хорошем состоянии - 159 шт, в удовлетворительном состоянии - 140 шт, в неудовлетворительном состоянии - 392 шт (на этих сооружениях введены ограничения по весогабаритам (25-30 тонн) и разрешенной скорости движения (40 км/час). [Мосты] в аварийном состоянии - отсутствуют", - сказали в пресс-службе.

Накануне глава профильного министерства заявил, что в регионе проведут внеплановую ревизию всех мостовых сооружений области. Проверка займет около двух недель, ее проведут силами Главного управления дорожного хозяйства региона (ГУДХОО). При необходимости привлекут сторонние специализированные предприятия, уточнили в Минстрое. К ревизии также должны подключиться муниципалитеты, где на балансе также есть мосты.

"Все мостовые сооружения, находящиеся на балансе ГУДХОО, проходят регулярные плановые обследования весной и осенью. В зависимости от категории моста, осмотры идут ежемесячно и еженедельно. После обрушения моста по улице Терешковой все мостовые сооружения, в том числе в муниципальных образованиях, будут проверены дополнительно", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Оренбургской области - министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александра Полухина.

Вечером 2 декабря виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге, частично обрушился. По данным регионального Минздрава, пострадали два человека. Мост был на реконструкции, в месте производства работ действовало поэтапное ограничение движения транспортных средств. После обрушения путепровода в Оренбурге введен режим ЧС муниципального масштаба, возбуждено уголовное дело.

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