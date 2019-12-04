На выставке народных промыслов Северная Осетия представит древнее орудие скифов и куклы

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 декабря. /ТАСС/. Северная Осетия представит на XXVII выставке-ярмарке народных художественных промыслов "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019" в Москве 11 по 15 декабря древнее орудие скифов, авторские куклы, ювелирные изделия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и транспорта республики.

"Республиканские ремесленники примут участие в масштабной XXVII выставке-ярмарке народных художественных промыслов "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019". Выставка будет проходить с 11 по 15 декабря 2019 года в ЦВК "Экспоцентр" в Москве. Ежегодно в ней принимают участие свыше 1600 организаций промыслов, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников со всей страны", - говорится в сообщении.

Республику на выставке-ярмарке представит мастерская "Арион" по созданию оружия и ювелирных изделий скифо-сарматской культуры. Все работы выполнены вручную по древним образцам, найденным в ходе раскопок.

Также среди участников выставки - ООО "Асик", которая производит национальные куклы и осетинские платки, ООО "Изольда", специализирующаяся на пошиве национальных костюмов.

В рамках деловой программы мероприятия руководителем "Ассоциации народных художественных промыслов РСО-Алания" Тамилой Таболовой планируется заключение соглашений о сотрудничестве.