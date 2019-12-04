{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне открылся крупнейший в Европе аэродинамический комплекс

Диаметр аэротрубы составляет 5 м, а его высота - 11 м

ГРОЗНЫЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в Европе аэродинамический комплекс Goodsky площадью 8,4 тыс. кв. м открыли в чеченском городе Гудермес на базе Российского университета спецназа. Он включает аэротрубу с диаметром полетной камеры 5 м и высотой 11 м, зрительный зал вместимостью более 250 человек, четыре комнаты разбора полетов, ресторан, магазин экипировки и гостиницу.

В ходе открытия комплекс официально признали самым большим в России. Соответствующий сертификат главе Чечни Рамзану Кадырову вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

"Я уверен, что аэродинамический комплекс будет востребован не только в нашей республике и стране, но и за пределами. Уже есть желающие из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, которые хотят приехать и провести здесь свои сборы. В ближайшее время постараюсь найти свободное время и попробовать сам полетать, думаю, меня научат", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров журналистам на открытии объекта.

Организаторы подготовили для гостей красочную концертную программу, которую открыл своим выступлением в свободном полете первый чемпион мира по фристайлу в аэротрубе Леонид Волков. Главным украшением вечера стал совместный номер чеченского детского ансамбля песни и танца "Башлам" и члена сборной Чеченской Республики Александра Субботина, который впервые исполнил лезгинку в аэротрубе.

Возрождение парашютизма

История парашютного спорта в Чеченской Республике начинается с 1934 года, именно тогда в поселке Катаяма открылся авиационный клуб, который в будущем стал местом притяжения парашютистов со всего мира. На территории базы проводились всесоюзные и международные соревнования.

"Мы перевернули страницу и пишем новую историю. Чемпионат России - отправная точка, в следующем году планируем проводить международные турниры. Кроме того, мы здесь в Чечне создали идеальную базу Goodsky подготовки сборной России", - рассказал ТАСС куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

Он отметил, что комплекс рассчитан как на профессиональных спортсменов-парашютистов, так и людей, любящих экстремальные виды спорта и активные развлечения. "Он - крупнейший в Европе, и, естественно, будет привлекать огромное количество туристов", - добавил собеседник агентства.

В день открытия комплекса стартовал первый на Северном Кавказе чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, который продлится до 7 декабря. В нем принимают участие 150 спортсменов в таких дисциплинах как фристайл, динамика, вертикальная и групповая акробатика. Соревнования станут отборочными для участия в чемпионате Европы и кубке мира 2020 года.

Российский университет спецназа, на территории которого открылся комплекс, строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
В Минводах открыли самый крупный на Северном Кавказе экспоцентр
"Минводыэкспо" занимает 33 тыс. кв. м и рассчитан на 5 тыс. посетителей единовременно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС