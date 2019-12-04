В Чечне открылся крупнейший в Европе аэродинамический комплекс

ГРОЗНЫЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в Европе аэродинамический комплекс Goodsky площадью 8,4 тыс. кв. м открыли в чеченском городе Гудермес на базе Российского университета спецназа. Он включает аэротрубу с диаметром полетной камеры 5 м и высотой 11 м, зрительный зал вместимостью более 250 человек, четыре комнаты разбора полетов, ресторан, магазин экипировки и гостиницу.

В ходе открытия комплекс официально признали самым большим в России. Соответствующий сертификат главе Чечни Рамзану Кадырову вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

"Я уверен, что аэродинамический комплекс будет востребован не только в нашей республике и стране, но и за пределами. Уже есть желающие из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, которые хотят приехать и провести здесь свои сборы. В ближайшее время постараюсь найти свободное время и попробовать сам полетать, думаю, меня научат", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров журналистам на открытии объекта.

Организаторы подготовили для гостей красочную концертную программу, которую открыл своим выступлением в свободном полете первый чемпион мира по фристайлу в аэротрубе Леонид Волков. Главным украшением вечера стал совместный номер чеченского детского ансамбля песни и танца "Башлам" и члена сборной Чеченской Республики Александра Субботина, который впервые исполнил лезгинку в аэротрубе.

Возрождение парашютизма

История парашютного спорта в Чеченской Республике начинается с 1934 года, именно тогда в поселке Катаяма открылся авиационный клуб, который в будущем стал местом притяжения парашютистов со всего мира. На территории базы проводились всесоюзные и международные соревнования.

"Мы перевернули страницу и пишем новую историю. Чемпионат России - отправная точка, в следующем году планируем проводить международные турниры. Кроме того, мы здесь в Чечне создали идеальную базу Goodsky подготовки сборной России", - рассказал ТАСС куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

Он отметил, что комплекс рассчитан как на профессиональных спортсменов-парашютистов, так и людей, любящих экстремальные виды спорта и активные развлечения. "Он - крупнейший в Европе, и, естественно, будет привлекать огромное количество туристов", - добавил собеседник агентства.

В день открытия комплекса стартовал первый на Северном Кавказе чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, который продлится до 7 декабря. В нем принимают участие 150 спортсменов в таких дисциплинах как фристайл, динамика, вертикальная и групповая акробатика. Соревнования станут отборочными для участия в чемпионате Европы и кубке мира 2020 года.

Российский университет спецназа, на территории которого открылся комплекс, строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни.