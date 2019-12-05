В Забайкалье почти 3 тыс. человек заинтересуют наукой благодаря президентскому гранту

ЧИТА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Около 3 тыс. школьников, студентов, их родителей и педагогов за год станут участниками проекта Забайкальского отделения Русского географического общество (РГО) по популяризации естественных наук. Этот проект стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года и с декабря начинает работать в регионе, сообщила в четверг ТАСС член РГО, инициатор проекта Ирина Радецкая.

"Наш проект "Естественно-научное объединение тинэйджеров" ("ЕНОТ") выиграл 3,9 млн рублей президентского гранта. Он направлен на популяризацию естественных наук, в том числе географии, краеведения и экологии, среди детей и молодежи. Его реализация начнется в декабре - уже планируем первые выезды в районы края. И в течение года проект охватит 2,8 тыс. человек - это не только школьники и студенты, но и их родители, преподаватели", - сказала Радецкая.

Организаторы намерены проводить интеллектуальные игры, квесты, викторины, исследовательские лаборатории и слеты для детей и подростков. Они пройдут не только в Чите, но и в девяти районах Забайкальского края. "Участники нашего проекта пройдут стажировки на базе регионального отделения РГО, что повысит их навыки в краеведческой, экологической и других сферах", - добавила представитель общества.

"Нам в РГО, конечно, не хватает молодежи. Большинство членов общества в Забайкалье - люди солидного возраста. В последние годы к нам присоединились около десяти молодых людей - активных, деятельных, но сейчас они все переехали в Санкт-Петербург. Мы не стремимся к массовости, к формальному набору людей, но воспитание смены, привлечение молодежи - важная задача для общества", - добавил председатель регионального отделения РГО Александр Константинов.

Радецкая отметила, что в 2018 году Фонд президентских грантов включил предыдущий проект забайкальского отделения РГО по популяризации школьных лесничеств в топ-100 лучших, отметив его высокое профессиональное исполнение. На его реализацию общество выделило свыше 2,1 млн рублей.

Перечень победителей второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года озвучили в октябре. Победителями конкурса стали 13 некоммерческих организаций Забайкальского края, они выиграли более 22 млн рублей. По данным пресс-службы губернатора, среди них самый крупный грант - почти на 7 млн рублей - получила Читинская епархия Русской православной церкви (РПЦ) на создание центра "Наш теплый дом" для детей из малообеспеченных семей. Второй по величине грант достался региональному отделению Русского географического общества.