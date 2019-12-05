{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкалье почти 3 тыс. человек заинтересуют наукой благодаря президентскому гранту

Проект направлен на популяризацию среди детей и молодежи естественных наук, в том числе географии, краеведения и экологии
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСC, архив

ЧИТА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Около 3 тыс. школьников, студентов, их родителей и педагогов за год станут участниками проекта Забайкальского отделения Русского географического общество (РГО) по популяризации естественных наук. Этот проект стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года и с декабря начинает работать в регионе, сообщила в четверг ТАСС член РГО, инициатор проекта Ирина Радецкая.

"Наш проект "Естественно-научное объединение тинэйджеров" ("ЕНОТ") выиграл 3,9 млн рублей президентского гранта. Он направлен на популяризацию естественных наук, в том числе географии, краеведения и экологии, среди детей и молодежи. Его реализация начнется в декабре - уже планируем первые выезды в районы края. И в течение года проект охватит 2,8 тыс. человек - это не только школьники и студенты, но и их родители, преподаватели", - сказала Радецкая.

Организаторы намерены проводить интеллектуальные игры, квесты, викторины, исследовательские лаборатории и слеты для детей и подростков. Они пройдут не только в Чите, но и в девяти районах Забайкальского края. "Участники нашего проекта пройдут стажировки на базе регионального отделения РГО, что повысит их навыки в краеведческой, экологической и других сферах", - добавила представитель общества.

"Нам в РГО, конечно, не хватает молодежи. Большинство членов общества в Забайкалье - люди солидного возраста. В последние годы к нам присоединились около десяти молодых людей - активных, деятельных, но сейчас они все переехали в Санкт-Петербург. Мы не стремимся к массовости, к формальному набору людей, но воспитание смены, привлечение молодежи - важная задача для общества", - добавил председатель регионального отделения РГО Александр Константинов.

Радецкая отметила, что в 2018 году Фонд президентских грантов включил предыдущий проект забайкальского отделения РГО по популяризации школьных лесничеств в топ-100 лучших, отметив его высокое профессиональное исполнение. На его реализацию общество выделило свыше 2,1 млн рублей.

Перечень победителей второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года озвучили в октябре. Победителями конкурса стали 13 некоммерческих организаций Забайкальского края, они выиграли более 22 млн рублей. По данным пресс-службы губернатора, среди них самый крупный грант - почти на 7 млн рублей - получила Читинская епархия Русской православной церкви (РПЦ) на создание центра "Наш теплый дом" для детей из малообеспеченных семей. Второй по величине грант достался региональному отделению Русского географического общества.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
Онкологи Якутии отправились в арктические районы для осмотра населения
Первая медицинская бригада из трех врачей выехала в Верхнеколымский район
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС