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Якутия введет мониторинг северного завоза через информационную систему в 2020 году

По словам председателя правительства региона Владимира Солодова, эта система позволит видеть в абсолютном значении вес грузов и ход их доставки
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© Игорь Буймистров/ТАСС

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Якутия введет в 2020 году мониторинг хода северного завоза через информационную систему. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Завоз необходимых продуктов, медикаментов и топлива на зиму в труднодоступные арктические районы происходит в Якутии в летнее время в период навигации. В этом году завоз оказался под угрозой из-за сильного обмеления рек Лена и Яна, что в итоге привело к объявлению в сентябре ЧС муниципального уровня указом главы Якутии.

"Мы со следующего года внедрим информационную систему, которая позволит более точно мониторить весь ход прохождения северного завоза и доставки жизнеобеспечивающих грузов", - сказал Солодов.

По словам председателя правительства, данная система позволит видеть в абсолютном значении вес грузов и ход их доставки. Система даст возможность своевременно корректировать и учитывать решения тарифного характера.

Как отметил врио руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай, навигация прошла успешно, все планы выполнены при финансировании, предоставленном в полном объеме. "Благодаря слаженной работе путейцев нам удалось преодолеть все препятствия, которые имели место, и полностью выполнить план", - отметил он.

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий. Так, во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозятся продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Навигация по арктическим и северным рекам в республике завершается в конце сентября - начале октября.

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