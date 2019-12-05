В ЕАО 268 млн рублей направят на закупку топлива для создания запаса в котельных

ТАСС, 5 декабря. Средства в размере 268 млн рублей, выделенные из федерального бюджета для Еврейской автономной области, направят на создание месячного запаса топлива во всех котельных региона. Это должно обеспечить спокойное прохождение новогодних праздников, сообщили ТАСС в управлении по внутренней политике областного правительства.

Режим ЧС в ЕАО был введен в октябре - в 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, не хватало топлива, ряд котельных были не готовы к зиме. Сложности отмечались в Биробиджанском, Облученском и других районах. Такая ситуация с отоплением складывается, в том числе, из-за несбалансированности областного бюджета. Регион работает над этими проблемами совместно с Минстроем, Минфином и другими структурами.

"Области из федерального бюджета дополнительно выделено в общей сложности 312 млн рублей. 268 млн рублей федеральных средств будет потрачено на закупку всех видов топлива - угля, мазута, газа для котельных. Это позволит обеспечить месячный запас угля на всех котельных и спокойно пройти новогодние праздники", - сказал представитель управления.

Губернатор ЕАО Александр Левинталь сообщал ранее агентству, что в котельных области - от недельного до месячного запаса топлива. В управлении уточнили, что у региона есть договоренности с угольными и другими компаниями о поставках необходимого топлива, в ближайшее время его доставят на территорию области.

Областное правительство сообщило, что оставшиеся 44 млн рублей из выделенной области федеральным центром суммы пойдут на модернизацию котельных. Эта работа ведется с осени, сейчас ремонтируется оборудование на котельных 16 населенных пунктов, что позволит повысить надежность теплоснабжения.