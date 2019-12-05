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Онкологи Якутии отправились в арктические районы для осмотра населения

Первая медицинская бригада из трех врачей выехала в Верхнеколымский район

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Онкологи Якутского республиканского онкологического диспансера отправились в арктические районы для осмотра населения и диагностики на ранней стадии предраковых и раковых заболеваний. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

"Сегодня для развития арктической зоны республики делается многое, разрабатываются нормативные акты, программы развития арктических регионов, направленные на реальное улучшение жизни северян и коренных народов. Перед здравоохранением стоят задачи оказания качественной и доступной медицинской помощи населению этих территорий. Понимая важность задач по ранней диагностике предраковых и раковых заболеваний, в связи с труднодоступностью данных районов республики, врачи Якутского республиканского онкологического диспансера продолжают выездные формы работы", - говорится в сообщении. Так, первая медицинская бригада из трех врачей выехала в Верхнеколымский район для медосмотра жителей труднодоступных поселков района - Нелемное, Утая, Усун-Кюель.

Подобные поездки онкологов в арктические районы будут проводиться регулярно, добавили в пресс-службе. Как уточнили ТАСС в диспансере, решение о следующем выезде пока находится на рассмотрении.

Теги
РоссияЯкутия
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