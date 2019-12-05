Активистов из Бурятии наградили за помощь при пожарах в Забайкалье и наводнении в Тулуне

УЛАН-УДЭ, 5 декабря. /ТАСС/. Команда добровольцев из Бурятии "Молодежка ОНФ" отмечена наградами республиканского ГУ МЧС за оказание помощи при пожарах в Забайкальском крае в апреле 2019 года и при наводнении в Тулуне весной в июле 2019 года. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

"ГУ МЧС по Бурятии наградило региональную команду "Молодежка ОНФ" за участие в ликвидации последствий пожаров в Забайкалье и наводнения в Иркутской области. Около 20 ребят - это студенты Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления - несколько раз весной и летом ездили в соседние регионы, чтобы помогать местным жителям, пострадавшим от стихии. Активисты отмечены благодарственными письмами", - сообщили в пресс-службе.

Когда начались пожары в Забайкальском крае, из Бурятии в составе "Молодежки ОНФ" отправились не только студенты, но и медики, в Тулуне активисты помогали разбирать завалы и восстанавливать жилье.

"Работа в зоне чрезвычайных ситуаций всегда очень сложна. Здесь надо учитывать человеческий фактор, ведь жители находятся в стрессовой ситуации, иногда даже не знают, с чего начать и за что браться. Наша задача - постараться максимально помочь", - приводит пресс-служба слова одного из добровольцев Артура Астояна.