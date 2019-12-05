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Шатры для проживания туристов намерены установить в национальном парке под Ульяновском

Для комплекса уже выбрали земельный участок, часть которого примыкает к границе национального парка "Сенгилеевские горы"

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Проект глэмпинга (вид кемпинга, который предполагает обустроенные шатры) для туристов начнут реализовать в национальном парке "Сенгилеевские горы" в Ульяновской области в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.

"Субъекты малого бизнеса начали активно интересоваться национальным парком, сейчас активно обсуждается, в том числе и в соцсетях, проект строительства комплекса "Холмы". Это проект глэмпинга - легких шатровых конструкций, инициатором которого стала семейная пара из Ульяновска. Они планируют уже в 2020 году начать реализовывать этот проект", - сказал собеседник агентства.

Министр добавил, что для комплекса уже выбран земельный участок, часть которого примыкает к границе национального парка "Сенгилеевские горы". Проект предполагает размещение туристических групп в обустроенных шатрах. Речь идет не только о российских группах, но и о зарубежных делегациях. Пока количество возможных туристов, которые ежегодно смогут воспользоваться глэмпингом, уточняется.

Он также рассказал, что этим летом в национальном парке была открыта экологическая тропа "По следам сурка". Сейчас по этому маршруту уже проводятся экскурсии сотрудниками национального парка, которые в настоящий момент выполняют роль гидов-экскурсоводов.

"В этих экскурсиях приняли участие ученики образовательных учреждений Сенгилеевского района, после этого приезжали школьники из общеобразовательных учреждений Ульяновска. Уже после того, как маршрут был апробирован, его посещали зарубежные делегации, которые были в нашем регионе, прошли его и посетители из Китайской Народной Республики", - отметил министр.

Национальный парк "Сенгилеевские горы" создан в 2017 году на границе трех природных зон в Ульяновской области - леса, лесостепи и классической степи. В связи с этим на его территории обитают несколько сотен видов, внесенных в Красную книгу. В их числе популяции, не характерные для данной местности, основной ареал обитания которых находится на сотни километров южнее.

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