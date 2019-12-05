Проект реконструкции аэропорта на севере Забайкалья должен в 2019 году пройти экспертизу

ЧИТА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкалья рассчитывают, что проектно-сметная документация проекта реконструкции аэропорта в поселке Чара Каларского района на севере края вблизи крупнейшего в России Удоканского месторождения меди до конца года успешно пройдет Главгосэкспертизу. Об этом в четверг журналистам сообщил глава регионального Минстроя Алексей Гончаров.

Удокан с ресурсами около 27 млн т меди является крупнейшим в России и одним из самых больших в мире. Месторождение находится в труднодоступном Каларском районе на севере Забайкальского края. Автомобильное сообщение этой территории с крупными городами отсутствует, а время в пути в Читу на поезде превышает 2,5 суток. Местный аэропорт способен принимать лишь небольшие пассажирские самолеты Ан-24, Л-410 и ТВС-2МС, и власти региона добиваются проведения в 2020-2022 годах его масштабной реконструкции.

"Проект будет разбит на две части - это реконструкция самого аэропорта и увеличение длины взлетно-посадочной полосы. Проектно-сметная документация по реконструкции находится на экспертизе, и мы совместно с проектировщиком работает над тем, чтобы ускорить [ее прохождение]. Наша задача - успеть в этом году, ведь чем быстрее мы это сделаем, тем больше у нас будет возможностей раньше начать работы [по реконструкции]. Мы все для этого делаем, задача стоит выйти с Главгосэкспертизы до конца года", - сказал Гончаров, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр при этом отметил, что региональные власти выстроили конструктивный диалог с Главгосэкспертизой.

Аэропорт Чары находится в 2 км от поселка, рядом со станцией Новая Чара на Байкало-Амурской магистрали. Аэропорт работает только в светлое время суток. На средства Байкальской горной компании (БГК - оператор освоения Удокана, входит в USM Holdings) разработана проектно-сметная документация его реконструкции, которая безвозмездно передана Забайкальскому краю. Ранее в ноябре сообщалось, что проект реконструкции аэропорта успешно прошел ценовой и технологический аудит.

В 2018 году проект реконструкции включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный правительством РФ, однако реконструкция его взлетно-посадочной полосы предусмотрена на 2022-2024 годы. Правительство региона добивается смещения этих сроков на 2020-2022 годы. Это необходимо для освоения Удоканского месторождения: во время строительства там комбината на объекте будут находиться 3,5 тыс. человек, а после запуска предприятия - более 2 тыс. человек, и, соответственно, ожидается рост авиационного пассажиропотока.