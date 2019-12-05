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В Архангельской области восстановили разрушенный осенним ледоходом мост

Это позволило возобновить автобусные перевозки и наладить регулярную поставку продуктов питания, топлива и кормов для животноводческого комплекса

АРХАНГЕЛЬСК, 5 декабря. /ТАСС/. Мост через реку Вагу в Вельском районе Архангельской области, который в ноябре оказался поврежден ледоходом, восстановлен. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Работы по ремонту моста через реку Вагу в МО "Благовещенское" (Вельский район) на автодороге регионального значения Краски - Благовещенское завершены. Сообщение с селом Благовещенское действует в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Были построены пролеты, сделан настил проезжей части моста, установлены перила. Это позволило возобновить автобусные перевозки, наладить регулярную поставку продуктов питания, топлива и кормов для животноводческого комплекса "Важское" и вывоз молока с предприятия на перерабатывающее производство.

В период отсутствия транспортного сообщения людей через реку перевозил катер областного центра гражданской защиты. Всего в Вельском районе дрейфующим льдом было повреждено три моста.

По данным Севгидромета, на Ваге и Северной Двине неполный ледостав, на свободных от льда участках наблюдается прохождение густого шугохода и ледохода. В связи с потеплением ледостав на всем протяжении рек до начала второй декады декабря не ожидается, в связи с этим не будет условий для открытия ледовых переправ.

Теги
РоссияАрхангельская область
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