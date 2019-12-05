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Глава Дагестана вручил Хабибу Нурмагомедову орден "За заслуги перед Республикой Дагестан"

Также награду получил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев вручил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также его отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову высшую награду региона - орден "За заслуги перед Республикой Дагестан". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 5 декабря, вручил ордена "За заслуги перед Республикой Дагестан" чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Высшие награды региона известные спортсмены получили за высокие спортивные достижения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов по боевому самбо воспитал 18 чемпионов мира и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Глава республики отметил, что дагестанские спортсмены смешанных единоборств показывают выдающиеся результаты и пожелал чемпиону продуктивной подготовки к предстоящему бою и победы в нем. Вместе с тем, Владимир Васильев подчеркнул, что семья Нурмагомедовых своими достижениями заслужила признание.

Кроме того, Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы поделились своими идеями в части строительства социальных объектов в Дагестане и привлечения инвестиций в регион.

"Уважительное отношение к вам рождает доверие, а доверие приводит к сотрудничеству, что для нас очень важно. Все ваши идеи очень интересны", - приводит пресс-служба слова Васильева.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСКФОДагестан
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