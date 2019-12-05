Минвостокразвития намерено создать в Архангельске арктический центр здравоохранения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ намерено создать федеральный центр развития здравоохранения в Арктике, который предполагается открыть в Архангельске на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ), об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на сессии форума "Ключевые точки роста качества жизни: развитие арктических муниципальных образований".

"Мы договорились с Минздравом РФ и сейчас прорабатываем, чтобы на базе Северного [государственного] медицинского университета (СГМУ) создать Федеральный центр развития здравоохранения в Арктике, который будет выполнять роль не только подготовки медицинских кадров для всей Арктики, но и роль научной базы, которая будет заниматься особенностями здоровья человека в Арктике. И это тогда будет немного другой масштаб - там можно будет модернизировать базу всю, научную, материальную этих учреждений", - сказал Крутиков.

В сентябре 2019 года первый замгубернатора Архангельской области, председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев пояснял ТАСС, что центр медицинских исследований может стать частью арктического научно-образовательного центра (НОЦ), который может быть создан в Архангельске.

О форуме

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был подписан в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. 30 ноября в Минвостокразвития сообщали, что ведомство завершило работу над проектом стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.