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Первый Рождественский фестиваль в традициях начала XX века проведут в ивановской Шуе

Духовным центром праздника станет Воскресенский собор

ТАСС, 5 декабря. Масштабный фестиваль, возрождающий старинные традиции русского Рождества начала XX века, впервые пройдет в городе Шуя Ивановской области с 6 по 8 января. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Реконструкторы воссоздадут в Шуе дореволюционные традиции Рождества до мельчайших подробностей. Так, например, в городе пройдет Святочный бал-маскарад в стиле модерн. Гостям заранее подберут платья и костюмы, воссозданные по музейным экспонатам, картинам и фотографиям начала ХХ века. А детям покажут спектакль в жанре исторического театра марионеток, научат светскому этикету и танцам под музыку Чайковского", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, по старинным чертежам начала прошлого века организаторы фестиваля намерены воссоздать кукольный театр. Также гостей ждет интерактивное представление "Музей в чемодане", которое познакомит жителей и гостей Шуи с необычными предметами из прошлого, и реконструкция старинных праздничных забав.

Духовным центром праздника станет Воскресенский собор в Шуе. В ночь с 6 на 7 января здесь состоится архиерейское богослужение, а 7 января - выступление ансамбля духовной музыки "Сирин".
В правительстве региона надеются, что подобный формат мероприятий позволит привлечь в город новых гостей и туристов.

Шуя - старинный город в Ивановской области, образованный в 1539 году. Город расположен 32 км от областного центра, между Волгой и Клязьмой. В нем проживает более 50 тыс. человек. К главным достопримечательностям Шуи относится Воскресенский собор, усадьба промышленника Михаила Павлова, музей Бальмонта, улица Малахия Белова, являющаяся местным "Арбатом" и другие. 

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РоссияИвановская область
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