Работодатели в Севастополе смогут получать компенсации за обучение сотрудников

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Организации Севастополя смогут получать компенсации части затрат на повышение квалификации или переобучение сотрудников старшего возраста, если сами организуют и оплачивают такие курсы. Соответствующее решение принято в четверг на очередном заседании правительства города.

По данным городского департамента труда и социальной защиты населения, до настоящего времени в городе в рамках нацпроекта "Демография" действовали два механизма: работники пенсионного или предпенсионного возраста получали образовательный сертификат на переобучение и сами выбирали, где повышать квалификацию, или же проведение курсов заказывалось и оплачивалось правительством Севастополя в рамках 44-го федерального закона, регулирующего процедуру госзакупок.

"Сегодня мы предлагаем утвердить третий механизм, в соответствии с которым будет предоставляться субсидия на возмещение части затрат работодателей на дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста", - сказал директор департамента Станислав Борисенко.

Он пояснил, что субсидия будет перечисляться работодателям, которые сами организуют и оплатят обучение для работников. Предполагается, что компании будут компенсировать часть затрат на курсы продолжительностью от двух недель до трех месяцев, когда организация предоставит документы, подтверждающие, что сотрудники прошли повышение квалификации.

Замгубернатора Мария Литовко отметила, что это позволит повысить число тех, кто пройдет переобучение в рамках национального проекта "Демография". Главная цель программы - расширить возможности работника: позволить ему получить новые навыки (например, обучиться работе с компьютером), повысить квалификацию по своей специальности или получить дополнительную специализацию.

"Предприятия идут неохотно на то, чтобы отпускать сотрудника на переобучение [по двум другим механизмам в рамках нацпроекта]. Сейчас мы предоставляем предприятиям выбрать то направление, которое действительно нужно их сотрудникам для повышения квалификации и применения знаний на их же предприятии. Когда компании сами организуют учебный процесс, они понимают свои рабочие процессы, и мы будем стимулировать применение знаний на самих предприятиях", - добавила Литовко.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шестьт лет составит 3,1 трлн рублей.