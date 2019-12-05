Объем ввода жилья в Петербурге в 2019 году снизится и составит 3,4 млн кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Застройщики Санкт-Петербурга по итогам 2019 года планируют ввести 3,4 млн квадратных метров жилья. Ожидается, что этот показатель будет ниже прошлогоднего, в 2018 году было введено 3,9 млн квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Александр Беглов на съезде строителей.

"В 2018 году в городе введено 3,9 млн квадратных метров жилья. В этом году планируется ввод порядка 3,4 млн квадратных метров", - сказал он.

По информации городского комитета по строительству, в рамках регионального проекта "Жилье" в последующие годы планируется увеличить объем ввода жилья до 3,7 млн квадратных метров.

Одной из главных проблем в строительной сфере в Петербурге Беглов назвал дисбаланс между жилищной застройкой и социальной. "Нам на сегодняшний день не хватает 37 тыс. мест в детских садах и 26 тыс. мест в школах. Нам нужно построить 189 объектов социальной инфраструктуры, чтобы выполнить норматив обеспечения жителей такими объектами. На это нужно 310 млрд рублей плюс расходы на инженерную и транспортную инфраструктуру", - сказал Беглов.

Тем не менее, "есть и положительный результат", отметил он. В этом году город получил 44 детских сада, 11 школ, 2 поликлиники, 16 офисов врачей общей практики. Губернатор добавил, что не ожидает сложностей с выполнением нацпроекта "Жилье и городская среда" в Петербурге, проблема дольщиков, по его словам, будет полностью решена в 2020 году.

Пресс-служба строительного комитета ранее сообщала, что, учитывая сложившийся дефицит объектов социальной инфраструктуры по отношению к уже построенному жилью, власти города обсуждают с профильным министерством корректировку значений показателя по вводу жилья для региона, чтобы в течение 3-5 лет успеть ликвидировать накопленный дефицит инфраструктуры и не допустить формирование нового.