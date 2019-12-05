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Первая группа людей с инвалидностью прошла обучение основам бизнеса в Ульяновской области

Глава Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов главной целью проекта назвал возможность самореализации для людей с ограниченными возможностями
Председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов​ Наталья Хороших/ТАСС
Описание
Председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов​
© Наталья Хороших/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Первая группа людей с ограниченными возможностями здоровья прошла обучение основам предпринимательства, сообщил в четверг журналистам в кулуарах XI бизнес-форума "Деловой климат в России" председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.

"Сегодня на площадке конференции "Парапредпринимательство - больше, чем спорт" мы подвели итоги обучения основам бизнеса первой группы людей с ограниченными возможностями. Если из этого первого курса обучения, а в этом курсе у нас приняло участие порядка 30 человек, хотя бы двое станут предпринимателями, мы считаем, что наша задача выполнена", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Гайнетдинов добавил, что многие считают, что люди с ограниченными возможностями - это только лежачие больные. "Это большое количество людей, которые в основном имеют небольшую особенность, но могут спокойно заниматься надомными видами бизнеса. Это и архитектурные бюро, и аутсорсинг в интернете, это и различные услуги, которые они могут оказывать", - уточнил он.

Он привел в пример массажный салон, который открыл слабовидящий мужчина в Ульяновске. В нем также работают люди с ограниченными возможностями. "Великолепный кейс. <…> Для этого нужно соответствующее образовательное учреждение, оно у нас есть, и помочь дать этот старт", - отметил он.

По словам главы корпорации, главная цель такого обучения вовсе не в массовом вовлечении людей с ограниченными возможностями в бизнес, а в возможности их самореализации. "Я не говорю о том, что завтра у нас тысячи, десятки тысяч бизнесов возглавят люди с ограниченными возможностями. Вопрос в том, что надо даже маленькому количеству такой аудитории показать эту возможность, чтобы они поверили в себя и не только ждали какого-то пособия от государства, но могли сами реализовать свои проекты. Это важная задача, которую, я считаю, мы этим проектом можем сделать", - пояснил он.

Форум "Деловой климат в России" проходит в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова с 2009 года. Ежегодно в нем принимают участие более 2 тыс. предпринимателей, делегации из 15 регионов России, а также представители иностранных государств. В рамках двухдневной работы форума 5-6 декабря пройдут закупочные сессии, будет работать ряд секций и дискуссионных площадок. В пятницу запланировано пленарное заседание, на котором выступит губернатор Ульяновской области Сергей Морозов с инвестиционным посланием.

Теги
РоссияУльяновская область
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