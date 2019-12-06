Эксперт: опыт создания межрегионального экспертного центра могут распространить в РФ

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Практика по созданию межрегионального экспертного центра может быть распространена на территории всей России. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов на площадке первого заседания экспертно-аналитического центра "Юг" в Ставрополе.

О создании экспертно-аналитического центра "Юг" было заявлено в ноябре 2019 года. Планируется, что эксперты будут выпускать ежедневные комментарии и ежеквартальные бюллетени, проводить заседания в формате конференций.

"Мы планируем работать на территории двух федеральных округов - Северо-Кавказского и Южного, это 15 регионов. Проблемы специфичны, но не узкоспециальны <…> Попробуем этот опыт на территории Юга России, в случае успешной реализации начнем распространять его дальше по стране. Один федеральный округ - это мало, а вся страна - слишком сложно для начала работы", - сказал он.

По словам Ставровойтова, центр "Юг" стал первым межрегиональным экспертным центром в России. "Мы собираемся строить совершенно новую организацию, по новому типу, это не будет классический аналитический центр с работниками, директором, офисом. Мы хотим выявить и объединить всех тех, кто обладает экспертным знанием и способен быть полезным для общества", - сказал он.

В задачи центра будет входить экспертная оценка существующих проблем и перспектив двух федеральных округов, выработка решений, прогноз развития социально-экономической и политической ситуации.