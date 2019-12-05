Госдума обсудит снижение пенсионного возраста для северян после мониторинга в регионах РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Государственная дума вернется к обсуждению поправок о снижении пенсионного возраста для жителей Арктики и Севера в рамках действующего законодательства после проведения мониторинга ситуации в регионах, сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко в кулуарах международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Это поправки в существующее законодательство, мы будем возвращаться к этому <...> после проведения четкого мониторинга исполнения этого закона и как повлияло принятие этого закона на отток населения. <..> По мониторингу, который мы сделали, увеличение пенсионного возраста коснулось 20% населения [северных территорий]", - сказала собеседница агентства, добавив что к рассмотрению поправок нужно возвращаться также после подготовки финансовых расчетов.

Она также добавила, что в этом году Госдумой был отклонен законопроект о снижении пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока, так как он "был в внесен в спешке, в нем речь шла только о территориях Дальнего Востока, многие их которых не являются северными территориями".

"Этот законопроект мог бы создать конфликтную ситуацию с другими регионами РФ, где условия проживания и работы более суровые. <..> Мы сохранили пенсионный возраст для коренных малочисленных народов. Здесь возникла ситуация конфликта, например, на Чукотке две женщины работают в одной структуре, живут в одном доме, одни природно-климатические условия, одна заработная плата. Но поскольку одна чукча, она пойдет на 5 лет раньше на пенсию, а [вторая], не чукча, она будет [работать на 5 лет больше]", - пояснила Пивненко.

По ее словам, на данный момент в российском законодательстве отсутствует понятие "пенсионное право для Арктики", а также нет точного понимания, какой объем средств потребуется в случае принятия поправок о снижении пенсионного возраста для жителей Арктики и Севера.

О форуме

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В мероприятии принимают участие около 2,5 тыс. делегатов из 40 регионов России и 20 стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.