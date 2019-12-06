Новый вокзал открыли на транссибирской станции Могоча в Забайкалье

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель гендиректора компании "Российские железные дороги" (РЖД) Анатолий Краснощек в пятницу открыл железнодорожный вокзал на станции Могоча Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), построенный за 650 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ЗабЖД.

"Анатолий Краснощек по видеосвязи из Москвы открыл железнодорожный вокзал на станции Могоча. Инвестиции РЖД в строительство нового вокзального комплекса превысили 650 млн рублей", - говорится в сообщении.

Новый вокзал - это трехэтажное здание, в котором расположены зал ожидания, билетные кассы, медицинский пункт, комнаты отдыха, линейный отдел полиции, торговые павильоны и автобусная касса для пассажиров пригородных и междугородних маршрутов. Вместимость вокзала - 350 человек, общая площадь - 2,5 тыс. кв. м.

"Для маломобильных групп населения создана безбарьерная среда: входы в здание оснащены пандусами, в санитарных узлах установлено специальное оборудование. Для перемещения между этажами смонтированы два лифта, один из которых предназначен для лиц с ограниченными возможностями здоровья", - отметили в пресс-службе.

Город Могоча находится на северо-востоке Забайкальского края, примерно в 550 км от Читы. Это административный центр Могочинского района и крупная железнодорожная станция Транссибирской магистрали. В Могоче живут около 13,5 тыс. человек.