Солнечная погода сохранится на Юге России до середины следующей недели

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Солнечная, теплая без существенных осадков погода сохранится на Юге России до середины следующей недели, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода на юге страны обусловлена областью высокого атмосферного давления, так называемого антициклона, который сформировался в теплой воздушной массе. Поэтому солнечная и без существенных осадков погода на Юге России сохранится все ближайшие дни, до середины следующей недели. Причем для начала декабря она будет выше средних многолетних значений на 3-4 градуса в северных регионах юга страны - Ростовской и Волгоградской областях", - сказал он.

Небольшие дожди в ближайшие дни ожидаются местами только в воскресенье по нижнему течению Волги. В субботу в Волгограде будет 4-5 градусов тепла, ночью - около нуля, в воскресенье - 3-5 градусов тепла. Солнечная погода будет преобладать и в Ростове-на-Дону. Днем в субботу здесь ожидается около 6 градусов тепла, ночью - около нуля и днем в воскресенье - около 4-5 градусов тепла. Температуры в ночные часы будут близки к нулю только на севере Ростовской области.

В Симферополе в субботу и воскресенье днем прогнозируют до 10 градусов теплав. В Новороссийске в субботу - 8-9 градусов тепла и слабый ветер, а в воскресенье увеличится облачность, воздух также прогреется до 8-9 градусов. В Астрахани в субботу ожидают слабый ветер, переменную облачность и до 9 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до 1-3 градусов, днем - до 8 градусов. В Сочи в субботу также 8 градусов тепла, солнечно, в воскресенье - 6-7 градусов.

"В середине следующей недели атмосферное давление понизится, погода станет облачной, пройдут дожди. Но понижения температуры не произойдет", - добавил Синенков.