{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Солнечная погода сохранится на Юге России до середины следующей недели

Сильных осадков в регионах округа не ожидается

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Солнечная, теплая без существенных осадков погода сохранится на Юге России до середины следующей недели, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода на юге страны обусловлена областью высокого атмосферного давления, так называемого антициклона, который сформировался в теплой воздушной массе. Поэтому солнечная и без существенных осадков погода на Юге России сохранится все ближайшие дни, до середины следующей недели. Причем для начала декабря она будет выше средних многолетних значений на 3-4 градуса в северных регионах юга страны - Ростовской и Волгоградской областях", - сказал он.

Небольшие дожди в ближайшие дни ожидаются местами только в воскресенье по нижнему течению Волги. В субботу в Волгограде будет 4-5 градусов тепла, ночью - около нуля, в воскресенье - 3-5 градусов тепла. Солнечная погода будет преобладать и в Ростове-на-Дону. Днем в субботу здесь ожидается около 6 градусов тепла, ночью - около нуля и днем в воскресенье - около 4-5 градусов тепла. Температуры в ночные часы будут близки к нулю только на севере Ростовской области.

В Симферополе в субботу и воскресенье днем прогнозируют до 10 градусов теплав. В Новороссийске в субботу - 8-9 градусов тепла и слабый ветер, а в воскресенье увеличится облачность, воздух также прогреется до 8-9 градусов. В Астрахани в субботу ожидают слабый ветер, переменную облачность и до 9 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до 1-3 градусов, днем - до 8 градусов. В Сочи в субботу также 8 градусов тепла, солнечно, в воскресенье - 6-7 градусов.

"В середине следующей недели атмосферное давление понизится, погода станет облачной, пройдут дожди. Но понижения температуры не произойдет", - добавил Синенков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полпред президента в СКФО: блок-посты помогают в задержании преступников
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что планируется обсудить вопрос избыточности таких постов на Северном Кавказе на совещании по социально-экономическому развитию округа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС