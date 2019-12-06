Эксперты предложили объединить усилия в продвижении позитивного контента об СКФО

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Участники медиавстречи "Особенности развития медиарынка на Северном Кавказе. На пути к переменам", которая проходит в Махачкале, предложили объединить усилия СМИ и региональных властей в продвижении позитивного контента о жизни народов Северного Кавказа для преодоления негативных стереотипов, связанных с этой территорией.

"Если мы не будем множить позитивный контент, мы так и останемся в негативе <…> Обращаемся к представителям пресс-служб, чтобы они более активно работали с журналистами и для журналистов, чтобы они не были бюрократическими, закрытыми системами", - сказал на сессии первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков.

Продвижение позитивного контента о жизни народов Северного Кавказа и России в целом на федеральном уровне стало одной из ключевых тем сессии. По мнению председателя Межрегиональной общественной организации "Гильдия межэтнической журналистики" Маргариты Лянге, в СМИ, в том числе федеральных, необходимо больше рассказывать об особенностях и традициях разных национальностей.

"Показывать и рассказывать о том, что мы разные - это нормально. [Нужно] показывать традиции, объяснять их, сравнивать с общеизвестными", - отметила Лянге.

Медиавстреча на Северном Кавказе открылась в четверг в Махачкале, в ней принимают участие главы регионов СКФО, представители региональных и федеральных СМИ.

Организаторами Медиавстречи выступили правительство Дагестана и ТАСС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. Мероприятие проходит два дня и включает в себя традиционную сессию с руководством округа и главами республик. Лейтмотивом встречи стала реализация национальных проектов в регионах Северного Кавказа.