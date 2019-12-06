Полпред президента в СКФО: блок-посты помогают в задержании преступников

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Блок-посты, установленные на административных границах субъектов РФ, помогают в поиске и задержании преступников, сообщил в пятницу на Медиавстрече на Северном Кавказе полпред президента в СКФО Александр Матовников.

"Они [блокпосты] стоят на административной границе между субъектами, практически эти посты существуют на территории всей страны. Все это называется "контрольно-заградительная система". Для нормального человека <...> никакой проблемы [от них] нет", - сказал Матовников. "Не надо на них зацикливаться, система абсолютно нормальная, там нет никаких танков, БТР. Эта система, которая существует по всей Российской Федерации", - добавил полпред.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ноябре сообщал, что вопрос избыточных блок-постов на Северном Кавказе планируется обсудить на совещании по социально-экономическому развитию округа с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По словам Кадырова, блокпосты давно изжили себя, создают неоправданные препятствия для передвижения и оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа.

Медиавстреча проходит 5-6 декабря в Махачкале (Дагестан), в ней принимают участие главы регионов СКФО, представители региональных и федеральных СМИ. Организаторами встречи выступили правительство Дагестана и ТАСС при поддержке аппарата полпреда РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.