Дефицит земель в моногороде на Ставрополье устранят за счет территории соседнего района

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 6 декабря. /ТАСС/. Территория единственного моногорода Ставрополья Невинномысска будет увеличена на треть за счет земель соседнего Кочубеевского района, решение об этом принято районными депутатами, сообщил в пятницу журналистам глава города Михаил Миненков.

"Принято решение Думой Кочубеевского района о присоединении к городу Невинномысску 2,5 тыс. га земли. Далее будет идти работа с правительством края, принятие изменений в краевой закон о границах, через два-три [месяца], полгода, мы прирастем на 2,5 тыс. га", - сказал он.

Общая площадь моногорода в настоящий момент превышает 80 кв. км, за счет присоединения новой территории она увеличится еще на 25 кв. км. Необходимость расширения возникла из-за дефицита земель, пояснил ТАСС Миненков.

"У нас на сегодня сложилась ситуация, когда вообще нет земли, мы не можем развивать город, не можем развивать бизнес, нет ни клочка земли. Построили за эти последние три года столько предприятий, что все заняли. Сейчас инвесторы приходят, а мы говорим, извините, у нас нет земли", - сказал глава города.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". В декабре 2017 года правительством РФ было принято решение о создании территории опережающего развития "Невинномысск".