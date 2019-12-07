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В Забайкалье к бурятскому фестивалю "Алтаргана" отремонтируют ипподром

На ремонтные работы выделили 13,4 млн рублей

ЧИТА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края выделили 13,4 млн рублей на ремонт ипподрома в Агинском районе, где в 2020 году пройдет XIV Международный бурятский фестиваль "Алтаргана". Об этом в субботу сообщила пресс-служба губернатора.

"Почти 13,4 млн рублей выделено бюджету Агинского района на ремонт ипподрома. Ремонт запланирован перед проведением на территории Забайкальского края фестиваля "Алтаргана-2020", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 2,8 млн рублей пойдет на ремонт конюшни, 1,9 млн рублей - на покупку стартового бокса ипподрома, около 500 тыс. рублей - на приобретение мебели и изготовление пьедестала, 8 млн рублей - на благоустройство территории.

Ранее губернатор Александр Осипов поручил сформировать перечень объектов, которые нужно реконструировать для проведения фестиваля "Алтаргана".

"Алтаргана" - это и фестиваль бурятской культуры, и большой спортивный праздник, участники которого соревнуются в национальных видах состязаний - конных скачках, борьбе, стрельбе из лука. Он проводится раз в два года в разных регионах компактного проживания этнических бурят, в 2018 году фестиваль принимала Иркутская область. В июле 2020 года "Алтаргана" пройдет на территории Агинского Бурятского округа в Забайкалье.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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