Якорный инвестор предложил "Белокуриху-2" использовать как резиденцию для IT-компаний

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 7 декабря. /ТАСС/. АО "Курорт Белокуриха", якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха-2" в Алтайском крае, предложил потенциальным инвесторам использовать эту площадку как IT-резиденцию - по примеру компании Google.

"Наши специалисты предложили развитие IT-резиденции на площадке "Белокурихи-2", - сообщил в субботу в рамках межрегионального инвестиционного форума "Белокуриха-2" заместитель гендиректора компании-инвестора Олег Акимов. - Мы посмотрели, что делают в компании Google - там создают условия для работы их айтишников, в том числе на экологически чистых территориях. Мы тоже предложили некоторым компаниям обсудить эту идею и она широко обсуждается".

На 1-м межрегиональном инвестфоруме "Белокуриха-2" рассматриваются общие задачи взаимодействия предпринимателей и представителей структур управления от спорта, природоохраны, туризма и курортной сферы. В конференции участвуют делегации краевой исполнительной власти, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив, инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевая тема форума - развитие курорта "Белокуриха-2".

Центр отдыха строится на высоте 600-800 м над уровнем моря, создается "с нуля" рядом с действующим курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма". С 2011 года в создание дочернего курорта "Белокуриха-2" инвестировано около 3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд - средства федерального бюджета.