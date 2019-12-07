Малая авиация Магаданской области пополнилась самолетом ТВС-2МС

ТАСС, 7 декабря. Торжественное прибытие первого из двух самолетов ТВС-2МС состоялось в Магаданской области в субботу днем. Об этом с места встречи воздушного судна сообщил ТАСС губернатор Колымы Сергей Носов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока. Эту тему летом Сергей Носов обсуждал с заместителем председателя правительства России Максимом Акимовым. По поручению Носова для развития внутрирегиональных перевозок ОГУП "Авиация Колымы" было закуплено два самолета ТВС-2МС. Благодаря им в регионе удастся повысить доступность отдаленных районов.

"Летчики говорят, что очень тепло было в самолете, несмотря на температуру воздуха за бортом в минус 45 - летели через Якутию. Это говорит о том, что системы жизнеобеспечения и комфорта пассажиров здесь [в самолете ТВС-2МС] гораздо лучше [чем в его предшественнике Ан-2]. Самолет бесшумнее и летит хорошо. В такую неблагоприятную погоду в Ан-2 было бы садиться рискованно и опасно", - сообщил Носов.

По информации правительства региона, второй самолет должен прибыть в регион примерно через неделю. Новые воздушные суда рассчитаны на девять пассажирских мест, загрузку от 1,5 т. "Самолеты хорошо подходят для погодных условий Магаданской области, неприхотливы в обслуживании, им не нужны полноценные полосы, так как ТВС-2МС способен подниматься в небо с грунтовой дороги протяженностью всего 500 метров", - пояснили ТАСС в правительстве Колымы.

Благодаря новым воздушным судам в 2020 году появятся авиарейсы в такие отдаленные населенные пункты, как Омсукчан, Сеймчан и Сусуман, в 2021 году - в Ямск и Тахтоямск. Есть также планы открыть новые маршруты в Усть-Омчуг и Талую. Помимо этого, самолеты планируется задействовать в доставках почты и грузов, а также в слежении за пожарной обстановкой в лесах и за прохождением путины. Кроме того, в случае необходимости есть возможность оборудовать крылатые машины медицинскими модулями для использования в качестве санитарной авиации - врачи смогут вылетать на вызовы людей, проживающих в труднодоступных районах Колымы.

О новых самолетах

Воздушные суда ТВС-2МС разрабатываются и производятся в Новосибирске. ТВС-2МС является модернизированной версией биплана Ан-2, который выпускался с конца 1940-х годов и долгое время являлся основой отечественной малой авиации. ТВС-2МС имеет обновленный газотурбинный двигатель повышенной экономической эффективности. По сравнению с предшественником максимальная дальность полета судна возросла в 1,5 раза - более 1,2 тыс. км, а максимальная высота увеличилась вдвое, до 4 тыс. м.