Военный аэродром Бельбек в Севастополе хотят использовать для санавиации

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют в 2021 году заключить договор на оказание услуг санавиации. Как вариант аэропорта рассматривается военный аэродром Бельбек, сообщила ТАСС заместитель директора городского департамента здравоохранения Екатерина Кормачева.

Сейчас этого направления в городе нет, при необходимости больных отправляют в другие регионы автотранспортом или из Симферополя. Замглавы департамента отметила, что довезти больного до Симферополя или Краснодарского края на машине иногда выйдет даже быстрее, чем вертолетом, если учитывать время для оформления вылета. Для полетов на более дальние расстояния нужен самолет, и с этого года их использование для санавиации одобрено Минздравом РФ.

"По факту авиационные работы оплачиваются из федерального бюджета, поэтому важно, что разрешили, опираясь на практику субъектов, вылеты самолетов как санавиации. Мы проконсультировались с Минздравом, и нам сказали, что не против, если мы будем использовать самолет санавиации, чтобы отправлять больных за пределы субъекта. Но чтобы принимать самолет, нужен свой аэропорт, и надеемся, что вскоре аэродром Бельбек будет принимать гражданские самолеты. Сейчас вопрос [организации санавиации в Севастополе] находится в проработке", - рассказала Кормачева.

В Севастополе, пояснила она, санавиация нужна, чтобы отправлять пациентов в другие регионы - если в городе нет необходимого оборудования или специалистов. Такие случаи происходят около 20 раз в год, и каждый раз отправка организуется в "ручном режиме".

"Мы можем иметь свой борт, но в случае Севастополя это экономически нецелесообразно. И скорее всего, мы будем заключать договор на использование авиатехники у поставщиков данных услуг. Услуги санитарной авиации - это одна из составляющих национального проекта, и мы планируем с 2021 года войти в это направление", - отметила Кормачева.

Аэродром Бельбек

Бельбек - военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В конце 2018 года на аэродроме завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики, при этом Бельбек сможет принимать и гражданские самолеты.

Сейчас Бельбек является аэродромом двойного назначения: после строительства необходимой инфраструктуры он будет принимать гражданские самолеты. Планируется, что сюда будут прибывать малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО "Международный аэропорт "Симферополь", доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.