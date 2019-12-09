Ученые зафиксировали яркую вспышку в кратере Авачинского вулкана, где ожидают извержения

ТАСС, 9 декабря. Ученые Камчатского филиала Единой геофизической службы (ЕГС) РАН зафиксировали ночью в понедельник яркую вспышку в кратере Авачинского вулкана, активность которого в последнее время возросла. Здесь ожидают извержения в течение месяца, сообщил филиал ЕГС РАН на официальной странице в Instagram.

В пятницу региональное МЧС рекомендовало воздержаться от посещения Авачинского вулкана в связи с большой вероятностью его извержения в течение месяца.

"Ночью 9 декабря 2019 в 00:15 (15:15 мск воскресенья) наблюдалась яркая вспышка в западной части кратера Авачинского вулкана и усиление парогазовой деятельности", - говорится в сообщении. К сообщению также приложена видеозапись и фотографии вспышки.

Авачинский вулкан находится на расстоянии 25 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 2751 метр над уровнем моря. Авачинский считается одним из самых активных вулканов Камчатки. Его возраст - около 190 тыс. лет, он относится к тому же типу вулканов, что и Везувий, в историческое время известно около 15 крупных его извержений. После достаточно сильного извержения в 1991 году кратер глубиной 173 м и диаметром 370 м полностью заполнился лавой. Она застыла, образовав пробку.