{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые зафиксировали яркую вспышку в кратере Авачинского вулкана, где ожидают извержения

Специалисты также отметили усиление парогазовой деятельности
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Ученые Камчатского филиала Единой геофизической службы (ЕГС) РАН зафиксировали ночью в понедельник яркую вспышку в кратере Авачинского вулкана, активность которого в последнее время возросла. Здесь ожидают извержения в течение месяца, сообщил филиал ЕГС РАН на официальной странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вулкан Авачинский. Ночью 09 декабря 2019 г. в 00:15 наблюдалась яркая вспышка в западной части кратера Авачинского вулкана и усиление паро-газовой деятельности. Съемка ip-камерой, установленной на сейсмической станции, на склоне вулкана Авачинский. При использовании данного видео, ссылка на Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН обязательна. www.emsd.ru www.emsd.ru/video #Камчатка #Камчатскийкрай #новостикамчатки #авачинский #авачинскийвулкан #авача #ПетропавловскКамчатский #Сахалин #volcano #vulcano #seismicstation #volcanomonitoring #вулканыкамчатки #kamchatkavolcanoes

Публикация от Геофизическая служба Камчатки (@kbgsras)

В пятницу региональное МЧС рекомендовало воздержаться от посещения Авачинского вулкана в связи с большой вероятностью его извержения в течение месяца.

"Ночью 9 декабря 2019 в 00:15 (15:15 мск воскресенья) наблюдалась яркая вспышка в западной части кратера Авачинского вулкана и усиление парогазовой деятельности", - говорится в сообщении. К сообщению также приложена видеозапись и фотографии вспышки.

Авачинский вулкан находится на расстоянии 25 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 2751 метр над уровнем моря. Авачинский считается одним из самых активных вулканов Камчатки. Его возраст - около 190 тыс. лет, он относится к тому же типу вулканов, что и Везувий, в историческое время известно около 15 крупных его извержений. После достаточно сильного извержения в 1991 году кратер глубиной 173 м и диаметром 370 м полностью заполнился лавой. Она застыла, образовав пробку.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Северный флот с помощью С-400 накроет Арктику сплошным противовоздушным "куполом"
Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что планируется наращивать возможности противовоздушной обороны северных рубежей России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС